Підвищення тарифів на газ у Києві не відбудеться до кінця року, проте доведеться заплатити більше через так звану третю платіжку, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що це таке.
Так, підвищення тарифів на газ у Києві не буде, проте з середини травня мешканці деяких багатоквартирних будинків почнуть отримувати додаткову платіжку — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Скільки доведеться платити
Сума у квитанції буде індивідуальною та залежатиме від:
- довжини газових труб у будинку;
- кількості стиків і вентилів;
- особливостей конкретного населеного пункту.
У деяких випадках вартість цієї послуги може сягати 1 000 гривень. Частота обслуговування також залежить від віку будинку:
- у будинках, де газова система експлуатується понад 25 років, оплату стягуватимуть раз на три роки;
- у новіших будівлях — раз на п’ять років.
Підвищення тарифів на газ у Києві не буде - ціна залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр, завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану.
Уряд неодноразово запевняв: ціни для населення залишатимуться фіксованими щонайменше до завершення воєнного стану і ще пів року після його скасування.
Важливо! Постачання газу за режимом ПСО для підприємств теплокомуненерго продовжиться до кінця жовтня 2025 року.
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