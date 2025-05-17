Підвищення тарифів на газ у Києві не буде, проте частина мешканців з середини травня почне отримувати додаткову платіжку.

Підвищення тарифів на газ у Києві не відбудеться до кінця року, проте доведеться заплатити більше через так звану третю платіжку, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що це таке.

Так, підвищення тарифів на газ у Києві не буде, проте з середини травня мешканці деяких багатоквартирних будинків почнуть отримувати додаткову платіжку — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Скільки доведеться платити

Сума у квитанції буде індивідуальною та залежатиме від:

довжини газових труб у будинку;

кількості стиків і вентилів;

особливостей конкретного населеного пункту.

У деяких випадках вартість цієї послуги може сягати 1 000 гривень. Частота обслуговування також залежить від віку будинку:

у будинках, де газова система експлуатується понад 25 років , оплату стягуватимуть раз на три роки ;

, оплату стягуватимуть ; у новіших будівлях — раз на п’ять років.

Підвищення тарифів на газ у Києві не буде - ціна залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр, завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану.

Уряд неодноразово запевняв: ціни для населення залишатимуться фіксованими щонайменше до завершення воєнного стану і ще пів року після його скасування.

Важливо! Постачання газу за режимом ПСО для підприємств теплокомуненерго продовжиться до кінця жовтня 2025 року.

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