Повышение тарифов на газ в Киеве не состоится до конца года, однако придется заплатить больше из-за так называемой третьей платежки, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что это.
Да, повышения тарифов на газ в Киеве не будет, однако с середины мая жители некоторых многоквартирных домов начнут получать дополнительную платежку — за обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Сколько придется платить
Сумма в квитанции будет индивидуальной и будет зависеть от:
- длины газовых труб в доме;
- количества стыков и вентилей;
- особенностей конкретного населённого пункта.
В некоторых случаях стоимость этой услуги может достигать 1000 гривен . Частота обслуживания также зависит от возраста дома:
- в домах, где газовая система эксплуатируется более 25 лет, оплату будут взимать раз в три года;
- в более новых зданиях — раз в пять лет.
Повышения тарифов на газ в Киеве не будет – цена останется неизменной – 7,96 грн за кубометр, благодаря действующему мораторию во время военного положения.
Правительство неоднократно уверяло: цены для населения будут оставаться фиксированными, по меньшей мере, до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.
Важно! Поставка газа по режиму ПСО для предприятий теплокоммунэнерго продлится до конца октября 2025 года.
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