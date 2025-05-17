Повышения тарифов на газ в Киеве не будет, однако часть жителей с середины мая начнет получать дополнительную платежку.

Повышение тарифов на газ в Киеве не состоится до конца года, однако придется заплатить больше из-за так называемой третьей платежки, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что это.

Да, повышения тарифов на газ в Киеве не будет, однако с середины мая жители некоторых многоквартирных домов начнут получать дополнительную платежку — за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Сколько придется платить

Сумма в квитанции будет индивидуальной и будет зависеть от:

длины газовых труб в доме;

количества стыков и вентилей;

особенностей конкретного населённого пункта.

В некоторых случаях стоимость этой услуги может достигать 1000 гривен . Частота обслуживания также зависит от возраста дома:

в домах, где газовая система эксплуатируется более 25 лет , оплату будут взимать раз в три года ;

, оплату будут взимать ; в более новых зданиях — раз в пять лет.

Повышения тарифов на газ в Киеве не будет – цена останется неизменной – 7,96 грн за кубометр, благодаря действующему мораторию во время военного положения.

Правительство неоднократно уверяло: цены для населения будут оставаться фиксированными, по меньшей мере, до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.

Важно! Поставка газа по режиму ПСО для предприятий теплокоммунэнерго продлится до конца октября 2025 года.

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