У правилах надання субсидії на оренду житла для ВПО в Дніпрі відбулися зміни, і це стосується не лише документів, тож розповідаємо деталі.

Субсидії для ВПО в Дніпрі тепер можна оформити навіть на одну кімнату, а не на всю квартиру чи дім, повідомляє Politeka.

Детальніше про зміни, що впливають на субсидії для ВПО в Дніпрі, розповіла юристка Наталія Юрлова з ГО "Донбас SOS".

Так, у квітні 2025 року уряд ухвалив постанову №422, якою оновив порядок отримання допомоги. Суть нововведень у тому, що внутрішньо переміщені особи тепер можуть користуватися лише однією державною програмою підтримки.

Якщо переселенець подається на таку підтримку, то участь у програмі "Прихисток" стає неможливою. І наваки це теж так працює. Юристка додає, що тепер держава дозволила офіційно орендувати частину помешкання, наприклад кімнату.

У договорі оренди потрібно чітко вказати площу і частину житла, яка здається. Ще одна зміна полягає в тому, що не обов’язково використовувати типовий договір. Можна оформити власний варіант угоди з орендодавцем, і цього буде достатньо для подання заявки.

Субсидії для ВПО в Дніпрі також доступні тим, хто орендує у юридичних осіб, а не тільки у фізичних чи ФОПів. Подати документи можна як у Пенсійному фонді, так і через електронний кабінет або у центрі надання адмінпослуг.

Особиста присутність власника житла не є обов’язковою, якщо вже підписано договір. Що цікаво: після першого призначення допомога продовжуватиметься автоматично раз на пів року, без додаткових звернень. Єдина умова, щоб не змінився склад сім’ї, доходи або інші обставини.

Також держава змінила формулу, за якою рахується розмір підтримки. Якщо раніше допомога могла покривати всю орендну плату, то тепер передбачено обов’язковий внесок самого орендаря.

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