В правилах предоставления субсидии на аренду жилья для ВПЛ в Днепре произошли изменения, и это касается не только документов, поэтому рассказываем детали.

Субсидии для ВПЛ в Днепре теперь можно оформить даже на одну комнату, а не на всю квартиру или дом, сообщает Politeka.

Детальнее об изменениях, влияющих на субсидии для ВПЛ в Днепре, рассказала юрист Наталья Юрлова из ОО "Донбасс SOS".

Так, в апреле 2025 года правительство приняло постановление №422, которым обновило порядок получения помощи. Суть нововведений состоит в том, что внутренне перемещенные лица теперь могут пользоваться только одной государственной программой поддержки.

Если переселенец подается такую поддержку, то участие в программе "Прихисток" становится невозможным. И навсегда это тоже так работает. Юрист добавляет, что теперь государство разрешило официально арендовать часть жилья, например комнату.

В договоре аренды нужно четко указать площадь и сдаваемую часть жилья. Еще одно изменение состоит в том, что не обязательно использовать типичный договор. Можно оформить свой вариант сделки с арендодателем, и этого будет достаточно для подачи заявки.

Субсидии для ВПЛ в Днепре также доступны тем, кто арендует у юридических лиц, а не только у физических или ФЛП. Подать документы можно как в Пенсионном фонде, так и через электронный кабинет или в центре предоставления админуслуг.

Личное присутствие собственника жилья не обязательно, если уже подписан договор. Что интересно: после первого назначения помощь будет продолжаться автоматически раз в полгода без дополнительных обращений. Единственное условие, чтобы не изменился состав семьи, доходы или другие обстоятельства.

Также государство изменило формулу, согласно которой считается размер поддержки. Если раньше помощь могла покрывать всю арендную плату, теперь предусмотрен обязательный взнос самого арендатора.

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