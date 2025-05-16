Грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається благодійною організацією Карітас Швейцарії у співпраці з Карітасом України, повідомляє Politeka.net.
Як розповіли у організації, в межах третього етапу проєкту передбачено низку важливих видів підтримки для найбільш вразливих категорій населення.
Види підтримки в рамках проєкту:
- Ремонтні роботи – проведення легких і середніх ремонтів у домогосподарствах Запорізької області, що зазнали пошкоджень через бойові дії, але не мають серйозних конструктивних руйнувань.
- Юридична підтримка – надається правова поміч у сфері цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права. Сюди входить аналіз документів, оформлення на участь у державних програмах, вирішення банківських питань, поміч з примусовим виконанням судових рішень, а також консультації з питань сімейних правовідносин, зокрема щодо аліментів.
- Психологічна допомога – індивідуальні консультації, групи психологічної підтримки, заняття з арттерапії, спеціалізовані групи для людей, які пережили втрату близьких.
- Кейс-менеджмент – цільова грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається для осіб чи сімей, що опинилися в ситуації ризику. Передбачене також сприяння з відновленням документів, оформленням соціальних та державних виплат, а також статусів: ВПО, інвалід війни, учасник бойових дій тощо.
Хто може скористатися:
Підтримка доступна для:
- внутрішньо переміщених осіб,
- осіб у транзиті,
- представників місцевого населення,
- репатріантів,
лише в тому випадку, якщо середній дохід на одну особу в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень та вони належать до цільових категорій:
- люди з інвалідністю;
- особи похилого віку;
- самотні матері/батьки або опікуни;
- діти;
- соціально вразливі домогосподарства;
- представники етнічних меншин;
- інші категорії, що потребують захисту.
Основні критерії:
- самотні матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років;
- особи з тяжкими захворюваннями;
- люди з інвалідністю (І або ІІ група, а також інвалідність з дитинства);
- багатодітні сім’ї (3 і більше дітей);
- самотні особи віком 55+ без підтримки працездатних родичів.
Грошова допомога для ВПО з Запорізької області покликана зміцнити стійкість родин у кризовий період та забезпечити доступ до життєво необхідної підтримки.
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