Грошова допомога для ВПО з Запорізької області покликана зміцнити стійкість родин у кризовий період.

Грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається благодійною організацією Карітас Швейцарії у співпраці з Карітасом України, повідомляє Politeka.net.

Як розповіли у організації, в межах третього етапу проєкту передбачено низку важливих видів підтримки для найбільш вразливих категорій населення.

Види підтримки в рамках проєкту:

Ремонтні роботи – проведення легких і середніх ремонтів у домогосподарствах Запорізької області, що зазнали пошкоджень через бойові дії, але не мають серйозних конструктивних руйнувань.

– проведення легких і середніх ремонтів у домогосподарствах Запорізької області, що зазнали пошкоджень через бойові дії, але не мають серйозних конструктивних руйнувань. Юридична підтримка – надається правова поміч у сфері цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права. Сюди входить аналіз документів, оформлення на участь у державних програмах, вирішення банківських питань, поміч з примусовим виконанням судових рішень, а також консультації з питань сімейних правовідносин, зокрема щодо аліментів.

– надається правова поміч у сфері цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права. Сюди входить аналіз документів, оформлення на участь у державних програмах, вирішення банківських питань, поміч з примусовим виконанням судових рішень, а також консультації з питань сімейних правовідносин, зокрема щодо аліментів. Психологічна допомога – індивідуальні консультації, групи психологічної підтримки, заняття з арттерапії, спеціалізовані групи для людей, які пережили втрату близьких.

– індивідуальні консультації, групи психологічної підтримки, заняття з арттерапії, спеціалізовані групи для людей, які пережили втрату близьких. Кейс-менеджмент – цільова грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається для осіб чи сімей, що опинилися в ситуації ризику. Передбачене також сприяння з відновленням документів, оформленням соціальних та державних виплат, а також статусів: ВПО, інвалід війни, учасник бойових дій тощо.

Хто може скористатися:

Підтримка доступна для:

внутрішньо переміщених осіб,

осіб у транзиті,

представників місцевого населення,

репатріантів,

лише в тому випадку, якщо середній дохід на одну особу в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень та вони належать до цільових категорій:

люди з інвалідністю;

особи похилого віку;

самотні матері/батьки або опікуни;

діти;

соціально вразливі домогосподарства;

представники етнічних меншин;

інші категорії, що потребують захисту.

Основні критерії:

самотні матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років;

особи з тяжкими захворюваннями;

люди з інвалідністю (І або ІІ група, а також інвалідність з дитинства);

багатодітні сім’ї (3 і більше дітей);

самотні особи віком 55+ без підтримки працездатних родичів.

Грошова допомога для ВПО з Запорізької області покликана зміцнити стійкість родин у кризовий період та забезпечити доступ до життєво необхідної підтримки.

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