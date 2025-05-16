Грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається благодійною організацією Карітас Швейцарії у співпраці з Карітасом України, повідомляє Politeka.net.

Як розповіли у організації, в межах третього етапу проєкту передбачено низку важливих видів підтримки для найбільш вразливих категорій населення.

Види підтримки в рамках проєкту:

  • Ремонтні роботи – проведення легких і середніх ремонтів у домогосподарствах Запорізької області, що зазнали пошкоджень через бойові дії, але не мають серйозних конструктивних руйнувань.
  • Юридична підтримка – надається правова поміч у сфері цивільного, сімейного, трудового та адміністративного права. Сюди входить аналіз документів, оформлення на участь у державних програмах, вирішення банківських питань, поміч з примусовим виконанням судових рішень, а також консультації з питань сімейних правовідносин, зокрема щодо аліментів.
  • Психологічна допомога – індивідуальні консультації, групи психологічної підтримки, заняття з арттерапії, спеціалізовані групи для людей, які пережили втрату близьких.
  • Кейс-менеджмент – цільова грошова допомога для ВПО з Запорізької області надається для осіб чи сімей, що опинилися в ситуації ризику. Передбачене також сприяння з відновленням документів, оформленням соціальних та державних виплат, а також статусів: ВПО, інвалід війни, учасник бойових дій тощо.

субсидія, пенсія, гроші

Хто може скористатися:

Підтримка доступна для:

  • внутрішньо переміщених осіб,
  • осіб у транзиті,
  • представників місцевого населення,
  • репатріантів,

лише в тому випадку, якщо середній дохід на одну особу в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень та вони належать до цільових категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • особи похилого віку;
  • самотні матері/батьки або опікуни;
  • діти;
  • соціально вразливі домогосподарства;
  • представники етнічних меншин;
  • інші категорії, що потребують захисту.

Основні критерії:

  • самотні матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років;
  • особи з тяжкими захворюваннями;
  • люди з інвалідністю (І або ІІ група, а також інвалідність з дитинства);
  • багатодітні сім’ї (3 і більше дітей);
  • самотні особи віком 55+ без підтримки працездатних родичів.

Грошова допомога для ВПО з Запорізької області покликана зміцнити стійкість родин у кризовий період та забезпечити доступ до життєво необхідної підтримки.

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