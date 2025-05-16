Денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас Швейцарии в сотрудничестве с Каритасом Украины, сообщает Politeka.net.
Как рассказали в организации, в рамках третьего этапа проекта предусмотрен ряд важных видов поддержки для наиболее уязвимых категорий населения.
Виды поддержки в рамках проекта:
- Ремонтные работы – проведение легких и средних ремонтов в домохозяйствах Запорожской области, которые получили повреждения из-за боевых действий, но не имеют серьезных конструктивных разрушений.
- Юридическая – оказывается правовая выручка в сфере гражданского, семейного, трудового и административного права. Сюда входит анализ документов, оформление на участие в государственных программах, решение банковских вопросов, содействие с принудительным исполнением судебных решений, а также консультации по семейным правоотношениям, в частности по алиментам.
- Психологическая – индивидуальные консультации, группы психологической поддержки, занятия по арттерапии, специализированные группы для людей, переживших потерю близких.
- Кейс-менеджмент – целевая денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области предоставляется для лиц или семей, оказавшихся в ситуации риска. Предусмотрено также содействие с восстановлением документов, оформлением социальных и государственных выплат, а также статусов: ВПЛ, инвалид войны, участник боевых действий.
Кто может воспользоваться:
- внутренне перемещенные лица,
- лица в транзите,
- представители местного населения,
- репатриантов,
только в том случае, если средний доход на одного человека в домохозяйстве не превышает 6318 гривен и они относятся к целевой категории:
- люди с инвалидностью;
- пожилые люди;
- одинокие матери/родители или опекуны;
- дети;
- социально уязвимые домохозяйства;
- представители этнических меньшинств;
- другие категории, требующие защиты.
Основные критерии:
- одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет;
- лица с тяжелыми заболеваниями;
- люди с инвалидностью (I или II группа, а также инвалидность с детства);
- многодетные семьи (3 и более детей);
- одинокие лица в возрасте 55+ без поддержки трудоспособных родственников.
Денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области призвана укрепить устойчивость семей в кризисный период и обеспечить доступ к жизненно необходимой выручки.
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