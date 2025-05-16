Денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области призвана укрепить устойчивость семей в кризисный период.

Денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области предоставляется благотворительной организацией Каритас Швейцарии в сотрудничестве с Каритасом Украины, сообщает Politeka.net.

Как рассказали в организации, в рамках третьего этапа проекта предусмотрен ряд важных видов поддержки для наиболее уязвимых категорий населения.

Виды поддержки в рамках проекта:

Ремонтные работы – проведение легких и средних ремонтов в домохозяйствах Запорожской области, которые получили повреждения из-за боевых действий, но не имеют серьезных конструктивных разрушений.

– проведение легких и средних ремонтов в домохозяйствах Запорожской области, которые получили повреждения из-за боевых действий, но не имеют серьезных конструктивных разрушений. Юридическая – оказывается правовая выручка в сфере гражданского, семейного, трудового и административного права. Сюда входит анализ документов, оформление на участие в государственных программах, решение банковских вопросов, содействие с принудительным исполнением судебных решений, а также консультации по семейным правоотношениям, в частности по алиментам.

– оказывается правовая выручка в сфере гражданского, семейного, трудового и административного права. Сюда входит анализ документов, оформление на участие в государственных программах, решение банковских вопросов, содействие с принудительным исполнением судебных решений, а также консультации по семейным правоотношениям, в частности по алиментам. Психологическая – индивидуальные консультации, группы психологической поддержки, занятия по арттерапии, специализированные группы для людей, переживших потерю близких.

– индивидуальные консультации, группы психологической поддержки, занятия по арттерапии, специализированные группы для людей, переживших потерю близких. Кейс-менеджмент – целевая денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области предоставляется для лиц или семей, оказавшихся в ситуации риска. Предусмотрено также содействие с восстановлением документов, оформлением социальных и государственных выплат, а также статусов: ВПЛ, инвалид войны, участник боевых действий.

Кто может воспользоваться:

внутренне перемещенные лица,

лица в транзите,

представители местного населения,

репатриантов,

только в том случае, если средний доход на одного человека в домохозяйстве не превышает 6318 гривен и они относятся к целевой категории:

люди с инвалидностью;

пожилые люди;

одинокие матери/родители или опекуны;

дети;

социально уязвимые домохозяйства;

представители этнических меньшинств;

другие категории, требующие защиты.

Основные критерии:

одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет;

лица с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью (I или II группа, а также инвалидность с детства);

многодетные семьи (3 и более детей);

одинокие лица в возрасте 55+ без поддержки трудоспособных родственников.

Денежная помощь для ВПЛ из Запорожской области призвана укрепить устойчивость семей в кризисный период и обеспечить доступ к жизненно необходимой выручки.

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