Синоптики дали прогноз погоди для Києва та області на 15 травня 2025 року та попередили про серйозну небезпеку, повідомляє Politeka.
Протягом доби хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі дощі, які вдень посиляться до помірних і місцями супроводжуватимуться грозою.
Вітер очікується північно-західного напрямку, рвучкий і неприємний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, але з сильними поривами, пише Politeka.
Укргідрометцентр оголосив на четвер попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. У Києві та області прогноз погоди на 15 травня передбачає пориви вітру швидкістю 15-18 метрів за секунду, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть ускладними рух на дорогах, негативно вплинути на роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств.
При цьому, за словами синоптиків, вітер принесе в регіон трішки тепліше повітря. Вночі по області очікується +5+10 градусів тепла, вдень до +14+19. У Києві прогноз погоди на 15 травня 2025 року обіцяє в нічні години температуру повітря +8+10 градусів, в денні – до +14+19 тепла.
За даними Укргідрометцентру подібна ситуація буде і на решті територій України, за винятком західних регіонів, де повітря прогріється максимум до +8+13, а в горах узагалі до +1+6 градусів.
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