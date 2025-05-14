По Київській області прогноз погоди на четвер, 15 травня 2025 року, містить попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Синоптики дали прогноз погоди для Києва та області на 15 травня 2025 року та попередили про серйозну небезпеку, повідомляє Politeka.

Протягом доби хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі дощі, які вдень посиляться до помірних і місцями супроводжуватимуться грозою.

Вітер очікується північно-західного напрямку, рвучкий і неприємний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, але з сильними поривами, пише Politeka.

Укргідрометцентр оголосив на четвер попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. У Києві та області прогноз погоди на 15 травня передбачає пориви вітру швидкістю 15-18 метрів за секунду, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть ускладними рух на дорогах, негативно вплинути на роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств.

При цьому, за словами синоптиків, вітер принесе в регіон трішки тепліше повітря. Вночі по області очікується +5+10 градусів тепла, вдень до +14+19. У Києві прогноз погоди на 15 травня 2025 року обіцяє в нічні години температуру повітря +8+10 градусів, в денні – до +14+19 тепла.

За даними Укргідрометцентру подібна ситуація буде і на решті територій України, за винятком західних регіонів, де повітря прогріється максимум до +8+13, а в горах узагалі до +1+6 градусів.

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