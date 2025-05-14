По Киевской области прогноз погоды на четверг, 15 мая 2025 года, содержит предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Синоптики дали прогноз погоды для Киева и области на 15 мая 2025 года и предупредили о серьезной опасности, сообщает Politeka.

В течение суток облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди, которые днем ​​усилятся до умеренных и местами будут сопровождаться грозой.

Ветер ожидается северо-западного направления, порывистый и неприятный, скоростью 7-12 метров в секунду, но с сильными порывами, пишет Politeka.

Укргидрометцентр объявил на четверг предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе. В Киеве и области прогноз погоды на 15 мая предполагает порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Такие погодные условия могут осложнить движение на дорогах, негативно повлиять на работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий.

При этом, по словам синоптиков, ветер принесет в регион немного более теплый воздух. Ночью по области ожидается +5+10 градусов тепла, днем ​​до +14+19. В Киеве прогноз погоды на 15 мая 2025 года обещает в ночные часы температуру воздуха +8+10 градусов, в дневные – до +14+19 тепла.

По данным Укргидрометцентра, подобная ситуация будет и на остальных территориях Украины, за исключением западных регионов, где воздух прогреется максимум до +8+13, а в горах вообще до +1+6 градусов.

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