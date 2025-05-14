Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Дніпрі на 15 травня та розповіли все про цю добу.

Прогноз погоди в Дніпрі на 15 травня обіцяє мешканцям похмурий, але сухий день без опадів, повідомляє Politeka.

Уже зранку небо вкриється щільними хмарами, які не розсіються до самого вечора. Попри це, температура повітря буде досить комфортною — від +8° вранці до +19° вдень. Вітер посилюватиметься ближче до обіду — до 13–18 м/с, тож навіть при помірному теплі відчуватиметься прохолода. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 746–748 мм рт. ст., а вологість коливатиметься від 88% вранці до 44% у другій половині дня.

Максимальна температура цього дня за останні 130 років була зафіксована у 2012 році — +31°C, а мінімальна — +2°C у 1913-му. Сьогодні ж значення тримаються в межах середньостатистичних.

Прогноз погоди в Дніпрі на 15 травня також супроводжується народними прикметами: цей день відомий як "Солов’їний", бо саме зараз починають співати солов’ї. Якщо їх спів гучний і заливистий — весна завершується, а літо починає набирати силу. А от якщо спів лунає ще на голі дерева — це може передвіщати поганий урожай фруктів.

Погодні умови загалом сприятливі для прогулянок, однак варто зважати на вітер і змінну вологість, які можуть впливати на самопочуття. Зокрема, висока вологість ускладнює терморегуляцію, викликає втому, перегрів і може загострювати хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем.