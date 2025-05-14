Синоптики обнародовали прогноз погоды в Днепре на 15 мая и рассказали все об этом.

Прогноз погоды в Днепре на 15 мая обещает жителям пасмурный, но сухой день без осадков, сообщает Politeka.

Уже утром небо будет покрыто плотными облаками, которые не рассеются до самого вечера. Тем не менее, температура воздуха будет достаточно комфортной — от +8° утром до +19° днем. Ветер будет усиливаться ближе к обеду — до 13–18 м/с, так что даже при умеренном тепле будет ощущаться прохлада. Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 746-748 мм рт. ст., а влажность будет колебаться от 88% утром до 44% во второй половине дня.

Максимальная температура этого дня за последние 130 лет была зафиксирована в 2012 году - +31 ° C, а минимальная - +2 ° C в 1913-м. Сегодня же значения держатся в пределах среднестатистических.

Прогноз погоды в Днепре на 15 мая также сопровождается народными приметами: этот день известен как "Соловьиный", потому что сейчас начинают петь соловьи. Если их пение громкое и заливистое — весна завершается, а лето начинает набирать силу. А вот если пение звучит еще на голых деревьях – это может предвещать плохой урожай фруктов.

Погодные условия в целом благоприятны для прогулок, однако следует учитывать ветер и переменную влажность, которые могут влиять на самочувствие. В частности, высокая влажность затрудняет терморегуляцию, вызывает усталость, перегрев и может обострять хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.