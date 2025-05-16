Подорожчання продуктів в травні в Запорізькій області стало помітним для місцевих жителів.

Подорожчання продуктів в травні в Запорізькій області торкнулося переважно ковбасних виробів, а також хліба, макаронів і яєць, повідомляє Politeka.

За даними сайту Мінфін, деякі товари подорожчали незначно, а інші — суттєво, що вже відчули покупці.

Найпомітніше зростання зафіксоване на ковбасу копчену. Сирокопчена «Алан Брауншвейська» зросла в ціні з 1042,90 грн до 1084,90 за кг. Натомість «Глобіно» салямі варено-копчена залишилася на рівні 282 гривні. Проте фасування 460 г зросло з 125,61 до 153,59. Варена ковбаса також не залишилася без змін: «Алан Лікарська» — від 430,06 грн у квітні до 443,33 у травні. «Ашан Лікарська» знизилася з 344,90 до 289 за кг. Стабільною залишилася «Глобино Лікарська» — 299 гривень.

Ціни на яйця здебільшого знизилися. Наприклад, «Квочка» (С1, 10 шт) тепер коштує 62,90, тоді як у квітні — 73,80. «Ясенсвіт» (С1, 10 шт) подешевшали з 73,40 до 73,63 — майже без змін. Інші фасування також не зазнали суттєвих коливань.

Ціни на хліб зросли: пшеничний нарізка (650 г) — з 41,53 грн до 43,65, а «Цар Хліб» — з 43,38 до 47,17. Бакалія тримається стабільно: гречка майже не змінилася — 34,10 гривні (у квітні — 34,20), макарони подорожчали незначно — з 34,50 до 35,23.

Подорожчання продуктів в травні в Запорізькій області демонструє тенденцію до зростання вартості м’ясної продукції, при цьому базові продукти залишаються відносно стабільними.

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