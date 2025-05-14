Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться на різних посадах, де платять гідну зарплату

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш актуальною, на щастя, роботодавці пропонують посади для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Пропонується на посаду тонувальника автоскла, яка оплачується зарплатою у розмірі від 20 до 30 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: досвід в тонуванні автоскла — від 1-го року (обов'язково); досвід з розборки та збирання салону під роботи з тонування; навички праці з різними плівками; чесність, порядність, відповідальність; навички навчання; звичка дотримуватись порядку.

Обов'язки: тонування автоскла професійними плівками та розтонування та зняття плівок.

Також робота для пенсіонерів у Запоріжжі знайдеться для різноробочого на швейне виробництво. Зарплата на посаді складає 15-22 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата: акуратність, відповідальність і бажання заробляти; готовність до професійного росту та самовдосконалення.

Швейне підприємство обіцяє: стабільну та своєчасну оплату праці; можливість зростання заробітної плати залежно від результатів роботи.

Графік: позмінний: 2 денні зміни, 2 нічні, 2 вихідні з 07:30 до 19:30.



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