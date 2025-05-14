Работа для пенсионеров в Запорожье найдется на разных должностях, где платят достойную зарплату

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более актуальной, к счастью, работодатели предлагают должности для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Предлагается должность тонировщика автостекла, оплачиваемого зарплатой в размере от 20 до 30 тысяч гривен.

Требования к кандидату: опыт в тонировке автостекла – от 1-го года (обязательно); опыт по разборке и сборке салона под работы по тонировке; рабочие навыки с разными пленками; честность, порядочность, ответственность; навыки обучения; привычка соблюдать порядок.

Обязанности: тонирование автостекла профессиональными пленками и растонировка и снятие пленок.

Также работа для пенсионеров в Запорожье найдется для разнорабочего швейного производства. Зарплата в должности составляет 15-22 тысячи гривен.

Требования к кандидату: аккуратность, ответственность и желание зарабатывать; готовность к профессиональному росту и самосовершенствованию.

Швейное предприятие обещает: стабильную и своевременную оплату труда;

График: посменный: 2 дневных смены, 2 ночных, 2 выходных с 07:30 до 19:30.



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