Подорожание продуктов в мае в Запорожской области коснулось преимущественно колбасных изделий, а также хлеба, макарон и яиц, сообщает Politeka.

По данным сайта Минфин , некоторые товары подорожали незначительно, а другие существенно, что уже почувствовали покупатели.

Наиболее заметный рост зафиксирован на колбасу копченую. Сырокопченая "Алан Брауншвейская" выросла в цене с 1042,90 грн до 1084,90 за кг. «Глобино» салями варено-копченая осталась на уровне 282 гривны. Однако фасовка 460 г выросла со 125,61 до 153,59. Вареная колбаса также не осталась без изменений: «Алан Врачебная» — от 430,06 грн в апреле до 443,33 в мае. «Ашан Врачебная» снизилась с 344,90 до 289 за кг. Стабильной осталась «Глобино Докторская» — 299 гривен.

Цены на яйца в основном снизились. Например, «Наседка» (С1, 10 шт) теперь стоит 62,90, тогда как в апреле — 73,80. «Ясенсвит» (С1, 10 шт) подешевели с 73,40 до 73,63 – почти без изменений. Другие фасовки также не испытали существенных колебаний.

Цены на хлеб выросли: пшеничная нарезка (650 г) – с 41,53 грн до 43,65, а «Царь Хлеб» – с 43,38 до 47,17. Бакалея держится стабильно: гречка почти не изменилась — 34,10 гривны (в апреле — 34,20), макароны подорожали незначительно — с 34,50 до 35,23.

Подорожание продуктов в мае в Запорожской области демонстрирует тенденцию роста стоимости мясной продукции, при этом базовые продукты остаются относительно стабильными.

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