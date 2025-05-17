Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається за певним графіком

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві пропонується від благодійної організації Карітас, вона охоплює медичну сферу, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація.

Завдяки підтримці Caritas Luxembourg та Caritas Austria, благодійний фонд «Карітас Полтава» відкрив соціально-реабілітаційний центр для людей віком 60+ — як для місцевих мешканців, так і для внутрішньо переміщених осіб.

Цей простір став місцем турботи, спокою й відновлення. Щоденно безкоштовно надають підтримку, спрямовану на підтримку фізичного, психологічного та емоційного стану бенефіціарів:

Первинний медичний моніторинг : контроль артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, ЕКГ тощо;

: контроль артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, ЕКГ тощо; Фізіотерапія : магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, відвідування соляної кімнати;

: магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, відвідування соляної кімнати; Лікувальна гімнастика : вправи для підтримки рухливості та боротьби з віковими змінами;

: вправи для підтримки рухливості та боротьби з віковими змінами; Психологічна підтримка: індивідуальні консультації, групові тренінги;

Арттерапія : заняття з глиною, малювання, розпис та інші творчі практики;

: заняття з глиною, малювання, розпис та інші творчі практики; Клуби за інтересами : читацький, кіноклуб, музичний гурток, танці, рукоділля, кулінарні зустрічі;

: читацький, кіноклуб, музичний гурток, танці, рукоділля, кулінарні зустрічі; Гарячі обіди: щодня гостей частують смачними, домашніми стравами, приготованими соціальними працівницями центру.

Теплі страви, щире спілкування й щоденна турбота — усе це робить центр місцем, куди хочеться повертатися. Чекають за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається: з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00.

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