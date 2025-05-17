Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется по определенному графику

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предлагается от благотворительной организации Каритас, охватывающей медицинскую сферу, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация.

Благодаря поддержке Caritas Luxembourg и Caritas Austria , благотворительный фонд «Каритас Полтава» открыл социально-реабилитационный центр для людей 60+ лет — как для местных жителей, так и для внутренне перемещенных лиц.

Это пространство стало местом беспокойства, спокойствия и восстановления. Ежедневно бесплатно оказывают поддержку, направленную на поддержание физического, психологического и эмоционального состояния бенефициаров:

Первичный медицинский мониторинг : контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, сатурации, ЭКГ и т.п.;

: контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, сатурации, ЭКГ и т.п.; Физиотерапия : магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, посещение соляной комнаты;

: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, посещение соляной комнаты; Лечебная гимнастика : упражнения для поддержания подвижности и борьбы с возрастными изменениями;

: упражнения для поддержания подвижности и борьбы с возрастными изменениями; Психологическая поддержка: индивидуальные консультации, групповые тренинги;

Арттерапия : занятия с глиной, рисование, роспись и другие творческие практики;

: занятия с глиной, рисование, роспись и другие творческие практики; Клубы по интересам : читательский, киноклуб, музыкальный кружок, танцы, рукоделие, кулинарные встречи;

: читательский, киноклуб, музыкальный кружок, танцы, рукоделие, кулинарные встречи; Горячие обеды: каждый день гостей угощают вкусными, домашними блюдами, приготовленными социальными работницами центра.

Теплые блюда, искреннее общение и ежедневная забота – все это делает центр местом, куда хочется возвращаться: ждут по адресу: ул. Семена Антонца, 24.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.

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