У цьому році механізм виплати до Дня Незалежності в Одесі залишиться незмінним порівняно з минулим роком, тож нагадуємо умови.

Виплати до Дня Незалежності в Одесі передбачають, що пенсіонерам гроші надійдуть в серпні разом із пенсією, повідомляє Politeka.

Про це інформують в Пенсійному фонді України. Там додають, що роцедура не змінилася, а виплати до Дня Незалежності в Одесі надаються відповідно до постанови Кабміну від 2023 року.

Саме цей документ дає змогу підтримати грошима ветеранів та осіб з особливим статусом. Якщо ви пенсіонер і маєте право на виплати до Дня Незалежності в Одесі, то у серпні на вашій картці вже буде необхідна сума.

Для ветеранів, які не є пенсіонерами, але теж мають право на допомогу, гроші будуть направлені через військові частини чи організації, де вони проходять службу. Важливо, щоб роботодавець подав відповідну заявку, тож краще це проконтролювати.

Тим же, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером та не проходить службу чи не працює, потрібно буде звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві необхідно вказати особисті дані, номер банківського рахунку та реквізити посвідчення, що підтверджує право на отримання коштів.

Заявки можна подавати до 1 серпня, але якщо цей термін пропущено, є можливість надати документи до 1 жовтня 2025 року. Зробити це можна через пошту, особисто в сервісному центрі або навіть онлайн через портал ПФУ.

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