В этом году механизм выплаты ко Дню Независимости в Одессе останется неизменным по сравнению с прошлым годом, поэтому напоминаем условия.

Выплаты ко Дню Независимости в Одессе предполагают, что пенсионерам деньги поступят в августе вместе с пенсией, сообщает Politeka.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины. Там добавляют, что роцедура не изменилась, а выплаты ко Дню Независимости в Одессе предоставляются в соответствии с постановлением Кабмина от 2023 года.

Именно этот документ позволяет поддержать деньгами ветеранов и лиц с особым статусом. Если вы пенсионер и имеете право на выплаты ко Дню Независимости в Одессе, то в августе на вашей карте уже будет необходима сумма.

Для ветеранов, которые не являются пенсионерами, но имеют право на помощь, деньги будут направлены через воинские части или организации, где они проходят службу. Важно, чтобы работодатель подал соответствующую заявку и лучше это проконтролировать.

Тем же, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером и не проходит службу или не работает, нужно будет обратиться в территориальный орган ПФУ. В заявлении необходимо указать личные данные, номер банковского счета и реквизиты удостоверения, подтверждающего получение средств.

Заявки можно подавать до 1 августа, но если этот срок пропущен, есть возможность предоставить документы до 1 октября 2025 года. Сделать это можно по почте, лично в сервисном центре или даже онлайн через портал ПФУ.

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