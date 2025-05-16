Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі торкнеться мешканців уже з травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією Газмережі, цього місяця українці почнуть отримувати нову окрему платіжку за розподіл газу, що формально вважається додатковою послугою.

Компанія пояснює: йдеться про оплату технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж — так звану третю платіжку за газ. У цю суму входитиме перевірка технічного стану обладнання та газових труб, що, на думку фахівців, дозволяє підтримувати безпечне функціонування газопостачання у багатоквартирних будинках.

Частота перевірок залежить від віку будинку: для новіших (до 25 років) — раз на 5 років, для старіших — раз на 3 роки. Через це підвищення тарифів на газ у Запоріжжі стане відчутним для мешканців уже найближчим часом. Очікується, що сума у квитанціях зросте, особливо у тих, хто проживає у будинках старше 30 років.

Експерти закликають українців не ігнорувати нові рахунки, адже послуга пов’язана із безпекою. У разі запитань чи незгоди щодо нарахованих сум жителі можуть звертатися до обслуговуючих організацій або постачальників газу. Крім того, деякі місцеві ради розглядають можливість запровадження адресної допомоги для вразливих категорій населення.

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