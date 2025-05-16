Повышение тарифов на газ в Запорожье станет ощутимым для жителей в ближайшее время.

Повышение тарифов на газ в Запорожье коснется жителей уже с мая 2025 года, сообщает Politeka.

По информации Газсети , в этом месяце украинцы начнут получать новую отдельную платежку за распределение газа, что формально считается дополнительной услугой.

Компания объясняет: речь идет об оплате технического обслуживания внутридомовых сетей — так называемой третьей платежке за газ. В эту сумму будет входить проверка технического состояния оборудования и газовых труб, что, по мнению специалистов, позволяет поддерживать безопасное функционирование газоснабжения в многоквартирных домах.

Частота проверок зависит от возраста дома: для более новых (до 25 лет) – раз в 5 лет, для более старших – раз в 3 года. Поэтому повышение тарифов на газ в Запорожье станет ощутимым для жителей уже в ближайшее время. Ожидается, что сумма в квитанциях вырастет, особенно у проживающих в домах старше 30 лет.

Эксперты призывают украинцев не игнорировать новые счета, ведь услуга связана с безопасностью. В случае вопросов или несогласия начисленных сумм жители могут обращаться к обслуживающим организациям или поставщикам газа. Кроме того, некоторые местные советы рассматривают возможность введения адресной помощи для уязвимых категорий населения.

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