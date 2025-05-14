Люди, які втікали від війни постійно отримують безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі надає Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з благодійним фондом "Посмішка ЮА", повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі найближчими днями видаватимуть в кількох населених пунктах області. Це не перша подібна акція, де видають гуманітарні набори для людей у складних життєвих обставинах.

Так, з 12 по 16 травня включно їжу роздають у громадах Запорізького та Пологівського районів. До списку потрапили Комишуваська, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Михайлівська, Долинська, Павлівська і Малинівська громади.

У кожному з населених пунктів, що входять до цих об’єднань, планується видача базового продовольства для літніх людей та внутрішньо переміщених осіб. Щоб не пропустити день, коли видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі - стежте за соцмережами своєї громади.

Для зручності мешканців також працюють гарячі лінії, де можна дізнатись відповіді на всі запитання, пов’язані з отриманням гуманітарної допомоги. Благодійний фонд “Посмішка ЮА”: 050 460 22 40. Всесвітня продовольча програма: 0 800 600 122

У період, коли навіть базові речі стали складно доступними для вразливих груп населення, подібна підтримка часто стає критично важливою. Організатори наголошують, що всі охочі в зазначених громадах мають можливість скористатися цією допомогою, потрібно лише стежити за розкладом у своєму населеному пункті.

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