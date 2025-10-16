Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно набуло чинності з 20 вересня після рішення виконкому міської ради, повідомляє Politeka.

Розрахунки підготувала робоча група з розвитку транспорту, до складу якої увійшли КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватні перевізники.

Причиною перегляду тарифів стало зростання витрат на електроенергію, паливо, мастильні матеріали, страхування та технічне обслуговування рухомого складу. За офіційною інформацією, у серпні міським транспортом скористалися понад 850 тисяч пасажирів, серед яких близько 120 тисяч — пільговики, що користувалися безкоштовними поїздками. Через це з міського бюджету щорічно компенсували підприємству «ЖТТУ» близько 215 мільйонів гривень, адже державні кошти на пільгові перевезення не надходили.

Підприємство визначило собівартість однієї поїздки: 37,94 гривні для тролейбусів і 31,77 — для автобусів. Водночас 27 категорій населення, зокрема пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю І–ІІ груп, зберегли право безоплатного користування громадським транспортом.

Встановлено такі тарифи: тролейбус — 10 гривень при оплаті транспортною картою або 12 гривень банківською; автобус — 15 гривень незалежно від способу оплати. Учні та пільгові групи продовжують їздити на попередніх умовах.

Для порівняння, у Вінниці електротранспорт коштує 12 гривень, у Черкасах — 13, у Хмельницькому — 9, а у Львові — до 25 залежно від маршруту. Отже, подорожчання проїзду в Житомирі стало частиною оновленої тарифної системи, метою якої є стабільність фінансування перевізників та економічна робота міського транспорту.

