Люди, которые бежали от войны, постоянно получают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с благотворительным фондом "Улыбка ЮА", сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в ближайшие дни будут выдаваться в нескольких населенных пунктах области. Это не первая подобная акция, в которой издают гуманитарные наборы для людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, с 12 по 16 мая включительно еду раздают в общинах Запорожского и Пологовского районов. В список попали Камышевская, Новониколаевская, Новоалександровская, Михайловская, Долинская, Павловская и Малиновская общины.

В каждом из населенных пунктов, входящих в эти объединения, планируется выдача базового продовольствия для пожилых и внутренне перемещенных лиц. Чтобы не пропустить день, когда выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье – следите за соцсетями своей общины.

Для удобства жителей работают горячие линии, где можно узнать ответы на все вопросы, связанные с получением гуманитарной помощи. Благотворительный фонд “Посмішка ЮА”: 050 460 22 40. Всемирная продовольственная программа: 0 800 600 122

В период, когда даже базовые вещи стали сложно доступны для уязвимых групп населения, подобная поддержка часто становится критически важной. Организаторы отмечают, что все желающие в указанных общинах могут воспользоваться этой помощью, нужно лишь следить за расписанием в своем населенном пункте.

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