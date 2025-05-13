У середу, 14 травня 2025 року, в Київській області ДТЕК знову планує профілактичні роботи та відповідні графіки відключення світла.

Енергетики попереджають, де та коли в Київській області 14 травня 2025 року діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ДТЕК, знеструмлення в середу плануються в межах Димерської громади в Вишгродському районі. З 8:30 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Демидів по вулицях Свято-Покровська, Свято-Михайлівська, Варвари Довженко.

В місті Буча Київської області графіки відключення світла 14 травня запроваджуються у звʼязку з аварійно-відновлювальними роботами на трансформаторній підстанції №44. Орієнтовно з 9 до 17 години без електропостачання залишаться будинки по вул. Києво-Мироцька та іншим прилеглим.

Крім того, ДТЕК попереджає про заплановані на 14 травня 2025 року графіки відключення світла в межах Баришівської селищної територіальної громади в Броварському районі Київської області, повідомляє Politeka.

Знеструмлення відбудуться з 9:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Поділля (вулиці Вербна, Гайова, Левадна, Мисливців, Молодіжна, Рибацька, Шевченка);

Волошинівка (Щаслива, Дарницька, Заозерна, Коцюбинського, Миру, Молодіжна, Нова, Польова, Шкільна);

Морозівка (Героїв Небесної Сотні, Дениса Поповича, Квітнева, Новотрояндна, Новошевченківська, Шевченка).

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