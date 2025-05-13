В среду, 14 мая 2025 года, в Киевской области ДТЭК снова планирует профилактические работы и соответствующие графики отключения света.

Энергетики предупреждают, где и когда в Киевской области 14 мая 2025 года будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, обесточение в среду планируется в пределах Дымерской общины в Вышгродском районе. С 8:30 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Демидов по улицам Свято-Покровской, Свято-Михайловской, Варвары Довженко.

В городе Буча Киевской области графики отключения света 14 мая вводятся в связи с аварийно-восстановительными работами на трансформаторной подстанции №44. Ориентировочно с 9 до 17 часов без электроснабжения останутся дома по ул. Киево-Мироцкая и другим близлежащим.

Кроме того, ДТЭК предупреждает о запланированных на 14 мая 2025 года графиках отключения света в пределах Барышевской поселковой территориальной общины в Броварском районе Киевской области, сообщает Politeka.

Обесточения состоятся с 9:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Подолье (улицы Вербная, Гаевая, Левадная, Охотников, Молодежная, Рыбацкая, Шевченко);

Волошиновка (Счастливая, Дарницкая, Заозерная, Коцюбинского, Мира, Молодежная, Новая, Полевая, Школьная);

Морозовка (Героев Небесной Сотни, Дениса Поповича, Квитневая, Новотрояндная, Новошевченковская, Шевченко).

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