Підвищення тарифів на газ в Харкові стане особливо відчутним для багатоповерхівок старого житлового фонду.

Підвищення тарифів на газ в Харкові вже торкнулося тисяч мешканців, повідомляє Politeka.

За інформацією компанії "Газмережі", з 1 травня запровадили третю платіжка за газ, яка охоплює технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках.

Ця нова платіжка відрізняється від вже існуючих: перша — це абонплата за розподіл, друга — за сам газ, третя ж охоплює обов’язкові перевірки технічного стану обладнання та мереж. Це обслуговування важливе для забезпечення безпеки мешканців — йдеться про профілактичні огляди, виявлення витоків газу, заміну застарілих вузлів тощо. Частота перевірок залежить від віку будинку: якщо будівля зведена менш ніж 25 років тому, обстеження здійснюють раз на 5 років, а якщо понад 25 — раз на 3 роки.

У травні мешканці почнуть отримувати окремі рахунки за цю нову послугу, і вартість обслуговування буде варіюватися залежно від характеристик будинку та обсягу робіт. Підвищення тарифів на газ в Харкові стане особливо відчутним для багатоповерхівок старого житлового фонду, де технічний стан мереж потребує частішого втручання.

Фахівці закликають споживачів не ігнорувати нову платіжку, адже її несплата може стати підставою для обмеження доступу до газопостачання. Водночас, уряд нагадує: для малозабезпечених верств населення зберігається можливість оформлення субсидій на оплату комунальних послуг.

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