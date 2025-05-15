Повышение тарифов на газ в Харькове станет особенно ощутимым для многоэтажек старого жилого фонда.

Повышение тарифов на газ в Харькове уже коснулось тысяч жителей, сообщает Politeka.

По информации компании "Газсети", с 1 мая была введена третья платежка за газ, которая охватывает техническое обслуживание внутридомовых сетей в многоквартирных домах.

Эта новая платежка отличается от существующих: первая — это абонплата за распределение, вторая — за сам газ, третья же охватывает обязательные проверки технического состояния оборудования и сетей. Это обслуживание важно для обеспечения безопасности жителей — речь идет о профилактических осмотрах, выявлении утечек газа, замене устаревших узлов и т.д. Частота проверок зависит от возраста дома: если здание возведено менее 25 лет назад, обследование осуществляют раз в 5 лет, а если более 25 – раз в 3 года.

В мае жители начнут получать отдельные счета за новую услугу, и стоимость обслуживания будет варьироваться в зависимости от характеристик дома и объема работ. Повышение тарифов на газ в Харькове станет особенно ощутимым для многоэтажек старого жилищного фонда, где техническое состояние сетей требует более частого вмешательства.

Специалисты призывают потребителей не игнорировать новую платежку, ведь ее неуплата может стать основанием для ограничения доступа к газоснабжению. В то же время правительство напоминает: для малообеспеченных слоев населения сохраняется возможность оформления субсидий на оплату коммунальных услуг.

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