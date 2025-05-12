Нова система оплати проїзду в Миколаєві діятиме в рамках святкування Всесвітнього дня вишиванки, повідомляє Politeka.

Для всіх, хто вдягнеться у вишиванки «Миколаївпастранс» подарує безкоштовні поїздки.

Це ініціатива, приурочена до важливої дати, яка покликана підтримати українську культуру та національні традиції. Святкування відбудеться 15 травня, і у цей день всі миколаївці, одягнені в національне вбрання, зможуть безкоштовно скористатися міським транспортом.

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко наголосив, що вишиванка стала символом боротьби за українську ідентичність в умовах війни та зовнішньої агресії.

«Росіяни хочуть знищити нашу культурну спадщину. Давайте у цей день, одягнувши вишиванки, покажемо свою єдність і патріотизм», — зазначив Тесленко.

автобус

Цей жест підтримки традицій стане гарною нагодою для миколаївців долучитися до святкування та продемонструвати свою належність до української нації. Одягнувши вишитий одяг, люди не лише відзначатимуть свято, але й підтримають нову систему оплати проїзду в Миколаєві, яка була впроваджена для зручності громадян у цей день. Безкоштовний проїзд стане додатковим бонусом для тих, хто бажає підтримати українську культуру.

Це свято — це не тільки про красу вбрання в Україні, а й про глибоке значення, яке воно має для кожного українця.

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