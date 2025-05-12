Нова система оплати проїзду в Миколаєві буде запроваджена тимчасово і стосуватиметься окремих українців.

Нова система оплати проїзду в Миколаєві діятиме в рамках святкування Всесвітнього дня вишиванки, повідомляє Politeka.

Для всіх, хто вдягнеться у вишиванки «Миколаївпастранс» подарує безкоштовні поїздки.

Це ініціатива, приурочена до важливої дати, яка покликана підтримати українську культуру та національні традиції. Святкування відбудеться 15 травня, і у цей день всі миколаївці, одягнені в національне вбрання, зможуть безкоштовно скористатися міським транспортом.

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко наголосив, що вишиванка стала символом боротьби за українську ідентичність в умовах війни та зовнішньої агресії.

«Росіяни хочуть знищити нашу культурну спадщину. Давайте у цей день, одягнувши вишиванки, покажемо свою єдність і патріотизм», — зазначив Тесленко.

Цей жест підтримки традицій стане гарною нагодою для миколаївців долучитися до святкування та продемонструвати свою належність до української нації. Одягнувши вишитий одяг, люди не лише відзначатимуть свято, але й підтримають нову систему оплати проїзду в Миколаєві, яка була впроваджена для зручності громадян у цей день. Безкоштовний проїзд стане додатковим бонусом для тих, хто бажає підтримати українську культуру.

Це свято — це не тільки про красу вбрання в Україні, а й про глибоке значення, яке воно має для кожного українця.

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