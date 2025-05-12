Новая система оплаты проезда в Николаеве будет введена временно и будет касаться отдельных украинцев.

Новая система оплаты проезда в Николаеве будет действовать в рамках празднования Всемирного дня вышиванки, сообщает Politeka.

Для всех, кто одет в вышиванки «Николаевпастранс» подарит бесплатные поездки.

Это инициатива, приуроченная к важной дате, призванной поддержать украинскую культуру и национальные традиции. Празднование состоится 15 мая, и в этот день все николаевцы, одетые в национальный наряд, смогут бесплатно воспользоваться городским транспортом.

Директор КП «Николаевпастранс» Дмитрий Тесленко отметил, что вышиванка стала символом борьбы за украинскую идентичность в условиях войны и внешней агрессии.

«Россияне хотят уничтожить наше культурное наследие. Давайте в этот день, надев вышиванки, покажем свое единство и патриотизм» , — отметил Тесленко.

Этот жест поддержки традиций станет хорошим поводом для николаевцев приобщиться к празднованию и продемонстрировать свою принадлежность к украинской нации. Надев вышитую одежду, люди не только будут отмечать праздник, но и поддержат новую систему оплаты проезда в Николаеве, которая была введена для удобства граждан в этот день. Бесплатный проезд станет дополнительным бонусом для желающих поддержать украинскую культуру.

Этот праздник — это не только о красоте нарядов в Украине, но и о глубоком значении, которое он имеет для каждого украинца.

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