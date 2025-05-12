Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається за вказаною адресою.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові стала доступною завдяки новій ініціативі благодійного фонду «Право на захист», повідомляє Politeka.

Благодійний фонд оголосив про реєстрацію жителів Харківської області на отримання фінансової підтримки від ООН.

Йдеться про цільову допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно покинули зони активних бойових дій. Згідно з умовами програми, зареєструватися на отримання виплат можуть лише ті громадяни, які евакуювались з населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію, не пізніше ніж за 21 день до подачі заявки. Обов’язковими є відповідна довідка ВПО або документ про евакуацію. Також важливо, щоб ці особи ще не отримували аналогічні виплати в транзитних центрах чи подібних установах.

Подати заявку на участь у програмі можна у просторі «Свій» за адресою: вул. Спецпідрозділу Кракен, 4Б. Прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 16:00. При собі необхідно мати паспорт, реєстраційний номер платника податків та вищезгадані документи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові — це важлива підтримка, яка дозволяє забезпечити базові потреби найбільш вразливих верств населення у складний час. Така підтримка є критично важливою для багатьох людей.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів як отримати.