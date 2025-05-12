Підвищення тарифів на газ у Харкові не відбудеться принаймні до кінця жовтня 2025 року — уряд продовжив дію постанови №812, яка гарантує фіксований тариф на блакитне паливо, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів пролонгує дію мораторію на зростання цін, який мав завершитися 30 квітня, ще на пів року — до 31 жовтня 2025 року включно.

Отже, у травні жителі Харкова та області сплачуватимуть за газ за старими розцінками. Як і раніше, ціна за один кубометр варіюється від 7,96 до 7,99 грн — залежно від обраного постачальника. Така тарифна політика дозволяє уникнути фінансового навантаження на населення, зокрема в умовах нестабільної економіки.

Фіксовані тарифні плани залишаються й для споживачів, які не мають газового лічильника. Для тих, хто має централізоване гаряче водопостачання, вони становлять від 26,11 до 26,21 грн на особу. У разі його відсутності — від 42,90 до 43,07 грн. А мешканці квартир із газовою плитою та водонагрівачем платитимуть у межах 83,50–83,82 грн.

Отже, підвищення тарифів на газ у Харкові у найближчі місяці не відбудеться, а ціни залишаться передбачуваними для споживачів до закінчення опалювального сезону.