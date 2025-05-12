Повышение тарифов на газ в Харькове не произойдет, по крайней мере, до конца октября 2025 года — правительство продолжило действие постановления №812, которое гарантирует фиксированный тариф на голубое топливо, сообщает Politeka.

Соответствующее решение Кабинета Министров пролонгирует действие моратория на рост цен, который должен завершиться 30 апреля, еще на полгода — до 31 октября 2025 включительно.

Следовательно, в мае жители Харькова и области будут платить за газ по старым расценкам. По-прежнему цена за один кубометр варьируется от 7,96 до 7,99 грн – в зависимости от выбранного поставщика. Такая тарифная политика позволяет избежать финансовой нагрузки на население, в частности, в условиях нестабильной экономики.

Фиксированные тарифные планы остаются и для потребителей, у которых нет газового счетчика. Для тех, кто имеет централизованное горячее водоснабжение, они составляют от 26,11 до 26,21 грн. на человека. В случае его отсутствия – от 42,90 до 43,07 грн. А жильцы квартир с газовой плитой и водонагревателем будут платить в пределах 83,50–83,82 грн.

Следовательно, повышение тарифов на газ в Харькове в ближайшие месяцы не состоится, а цены останутся предсказуемыми для потребителей до окончания отопительного сезона.