Денежная помощь для пенсионеров в Харькове стала доступна благодаря новой инициативе благотворительного фонда «Право на защиту», сообщает Politeka.
Благотворительный фонд объявил о регистрации жителей Харьковской области на получение финансовой поддержки ООН.
Речь идет о целевой помощи для внутренне перемещенных лиц, недавно покинувших зоны активных боевых действий. Согласно условиям программы, зарегистрироваться на получение выплат могут только граждане, которые эвакуировались из населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, не позднее чем за 21 день до подачи заявки. Обязательны соответствующая справка ВПЛ или документ об эвакуации. Также важно, чтобы эти лица еще не получали аналогичных выплат в транзитных центрах или подобных учреждениях.
Подать заявку на участие в программе можно в пространстве «Свой» по адресу: ул. Спецподразделения Кракен, 4Б. Прием осуществляется с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и вышеупомянутые документы.
Денежная помощь для пенсионеров в Харькове – это важная поддержка, которая позволяет обеспечить базовые потребности наиболее уязвимых слоев населения в сложное время. Такая поддержка критически важна для многих людей.
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