Денежная помощь для пенсионеров в Харькове стала доступна благодаря новой инициативе благотворительного фонда «Право на защиту», сообщает Politeka.

Благотворительный фонд объявил о регистрации жителей Харьковской области на получение финансовой поддержки ООН.

Речь идет о целевой помощи для внутренне перемещенных лиц, недавно покинувших зоны активных боевых действий. Согласно условиям программы, зарегистрироваться на получение выплат могут только граждане, которые эвакуировались из населенных пунктов, где объявлена ​​обязательная эвакуация, не позднее чем за 21 день до подачи заявки. Обязательны соответствующая справка ВПЛ или документ об эвакуации. Также важно, чтобы эти лица еще не получали аналогичных выплат в транзитных центрах или подобных учреждениях.

Подать заявку на участие в программе можно в пространстве «Свой» по адресу: ул. Спецподразделения Кракен, 4Б. Прием осуществляется с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и вышеупомянутые документы.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове – это важная поддержка, которая позволяет обеспечить базовые потребности наиболее уязвимых слоев населения в сложное время. Такая поддержка критически важна для многих людей.

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