Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві продовжує вдаряти по гаманцях мешканців, адже за рік вартість базових сервісів суттєво зросла, повідомляє Politeka.

За даними Державної служби статистики, з квітня 2024-го до квітня 2025 року сукупний індекс зростання тарифів на комуналку в Україні сягнув 20,1%. Це значне зростання призвело до відчутного навантаження на сімейні бюджети. Найбільше подорожчала електроенергія — на рекордні 63,6%. Крім того, зросли витрати на управління багатоквартирними будинками (на 18,9%), вивезення побутових відходів (на 10,7%), утримання та поточний ремонт житла (на 3,3%), водопостачання (на 0,7%) і водовідведення (на 0,6%).

При цьому тарифи на природний газ, централізоване опалення та гаряче водопостачання залишилися незмінними. У 2025 році тенденція до подорожчання триває. Зокрема, вартість управління будинками вже зросла ще на 10,3%, а також спостерігається поступове підвищення вартості інших послуг.

На тлі загального подорожчання уряд залишив фіксовану ціну на електроенергію до кінця жовтня — 4,32 грн за кВт/год. Це дозволяє зберегти приблизну суму платіжки в межах 820 грн для споживання до 190 кВт/год. Для сімей з електроплитами вона може становити до 993 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві, попри тимчасову стабільність вартості електроенергії, продовжує турбувати мешканців міста.

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