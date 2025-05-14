Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве продолжает бить по кошелькам жителей, ведь за год стоимость базовых сервисов существенно выросла, сообщает Politeka.

По данным Государственной службы статистики, с апреля 2024 по апрель 2025 года совокупный индекс роста тарифов на коммунальку в Украине достиг 20,1%. Этот значительный рост привел к ощутимой нагрузке на семейные бюджеты. Больше всего подорожала электроэнергия — на рекордные 63,6%. Кроме того, выросли расходы на управление многоквартирными домами (на 18,9%), вывоз бытовых отходов (на 10,7%), содержание и текущий ремонт жилья (на 3,3%), водоснабжение (на 0,7%) и водоотвод (на 0,6%).

При этом тарифы на газ, централизованное отопление и горячее водоснабжение остались неизменными. В 2025 году тенденция к удорожанию продолжается. В частности, стоимость управления домами уже выросла еще на 10,3%, а также наблюдается постепенное повышение стоимости других услуг.

На фоне общего удорожания правительство оставило фиксированную цену на электроэнергию до конца октября - 4,32 грн за кВт/ч. Это позволяет сохранить приблизительную сумму платежки в пределах 820 грн. для потребления до 190 кВт/ч. Для семей с электроплитами он может составлять до 993 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, несмотря на стабильность стоимости электроэнергии, продолжает беспокоить жителей города.

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