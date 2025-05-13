Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові у травні 2025 року не передбачено, однак мешканцям слід звернути увагу на нову платіжку, яка стосуватиметься обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках, повідомляє Politeka.

Станом на 1 травня ціни на воду залились без змін. За кубометр холодної води мешканці сплачують 24,516 гривні, гарячої — від 80,62 до 93,22 грн залежно від типу будинку. Тарифний план на електроенергію також залишається незмінним — 4,32 грн за кВт·год. Для побутових споживачів природного газу діє фіксована ціна — 7,96–7,99 грн за куб. м. У разі відсутності лічильника плата може становити від 26,11 до понад 80 грн, залежно від кількості мешканців.

Нова платіжка за газ стосуватиметься технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Послуга включає перевірку труб, кранів, з'єднань та вентиляції й проводиться раз на 3–5 років. Вартість обслуговування визначатиметься індивідуально, залежно від типу і розміру будинку. Цей пункт і стане єдиним нововведенням, що може призвести до незначного підвищення витрат.

Отже, попри загалом стабільні тарифи, незначне підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові все ж можливе через нову обов’язкову платіжку за обслуговування газових систем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.