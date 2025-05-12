Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається волонтерами місцевої організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові продовжує надаватись небайдужими волонтерами, які хочуть допомогти вразливим категоріям українців, повідомляє Politeka.ner.

Про це розповіла громадська організація "Січ".

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається волонтерами. Проте вони також надають підтримку переселенцям, родинам військових та місцевим мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У волонтерському хабі видають у кожні руки базові прнадаєодукти харчування (зокрема рис, овочеве пюре, соки), а також одяг, взуття та дитячі іграшки.

Підтримку від громадської організації можуть отримати:

самотні пенсіонери;

родини військовослужбовців;

внутрішньо переміщені особи з довідкою ВПО, виданою у Харкові;

усі, хто потребує одягу, взуття або дитячих речей.

Варто зазначити, що організація працює та видає підтримку за встановленим розкладом, а саме графік роботи хабу виглядає наступним чином: понеділок, середа та п’ятниця — з 12:00 до 15:00.

Адреса: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 14. Локація зручна для відвідувачів — поруч знаходяться метро та залізничний вокзал. Оперативну інформацію щодо графіку, наявних ресурсів і змін можна знайти на офіційній Instagram-сторінці ГО "Січ Харків".

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