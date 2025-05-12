Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется волонтерами местной организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове продолжает оказываться неравнодушными волонтерами, которые хотят помочь уязвимым категориям украинцев, сообщает Politeka.ner.

Об этом рассказала общественная организация "Січ".

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется волонтерами. Однако они также оказывают поддержку переселенцам, семьям военных и местным жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В волонтерском хабе выдают в каждые руки базовые продукты питания (в частности рис, овощное пюре, соки), а также одежду, обувь и детские игрушки.

Поддержку от общественной организации могут получить:

одинокие пенсионеры;

семьи военнослужащих;

внутренне перемещенные лица со справкой ВПЛ, выданной в Харькове;

все, кто нуждается в одежде, обуви или детских вещах.

Следует отметить, что организация работает и оказывает поддержку по установленному расписанию, а именно график работы хаба выглядит следующим образом: понедельник, среда и пятница с 12:00 до 15:00.

Адрес: ул. Евгения Котляра, 14. Локация удобна для посетителей – рядом находятся метро и железнодорожный вокзал. Оперативную информацию по графику, имеющимся ресурсам и изменениям можно найти на официальной Instagram-странице организации.

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