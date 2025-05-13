Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове в мае 2025 года не предусмотрено, однако жителям следует обратить внимание на новую платежку, которая будет касаться обслуживания газовых сетей в многоквартирных домах, сообщает Politeka.

По состоянию на 1 мая цены на воду остались без изменений. За кубометр холодной воды жители платят 24,516 гривны, горячей – от 80,62 до 93,22 грн в зависимости от типа дома. Тарифный план на электроэнергию также остается неизменным – 4,32 грн за кВтч. Для бытовых потребителей природного газа действует фиксированная цена - 7,96-7,99 грн за куб. м. В случае отсутствия счетчика плата может составлять от 26,11 до 80 грн, в зависимости от количества жителей.

Новая платежка за газ будет касаться технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Услуга включает проверку труб, кранов, соединений и вентиляции и производится раз в 3–5 лет. Стоимость обслуживания будет определяться индивидуально в зависимости от типа и размера дома. Этот пункт и станет единственным новшеством, что может привести к незначительному повышению издержек.

Итак, несмотря на стабильные тарифы, незначительное повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове все же возможно из-за новой обязательной платежки за обслуживание газовых систем.

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