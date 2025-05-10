Енергетики попереджають, де в Київській області в неділю, 11 травня 2025 року, діятимуть графіки відключення світла.

У ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на неділю, 11 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Навіть у неділю ДТЕК буде проводити профілактичні роботи в мережах, які мають підвищити загальну надійність електропостачання в регіоні та попередити можливі аварійні ситуації.

Через це енергетики попереджають, що зокрема графіки відключення світла 11 травня діятимуть у межах Баришівської селищної територіальної громади в Броварському районі Київської області. З 9:00 до 20:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Лукаші по вулицях Зарічній, Козацькій, Луговій, Парковій, Садовій, Сонячній, Степовій, Чича.

Загалом, за даними "Укренерго", по Україні знову зріс рівень споживання електроенергії. Ситуацію ускладнює хмарна погода, яка перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій, пише Politeka.

Енергетики просять українців максимально ощадливо споживати електроенергію протягом дня. Рекомендується за можливості перенести використання потужних електроприладів на нічні години, після 22:00.

За інформацією про інші можливі графіки відключення світла в Києві та області на 11 травня стежте на сторінках ДТЕК, а також вашої територіальної громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення вартості проїзду в Київській області: кому доведеться платити більше.

Також Politeka писала про подорожчання хліба в Києві: які види базового продукту б'ють по гаманцю найбільше.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві: наскільки більше тепер доведеться платити.