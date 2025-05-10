Энергетики предупреждают, где в Киевской области в воскресенье, 11 мая 2025 года, будут действовать графики отключения света.

В ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на воскресенье, 11 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Даже в воскресенье ДТЭК будет проводить профилактические работы в сетях, которые должны повысить общую надежность электроснабжения в регионе и предотвратить возможные аварийные ситуации.

Поэтому энергетики предупреждают, что в частности графики отключения света 11 мая будут действовать в пределах Барышевской поселковой территориальной общины в Броварском районе Киевской области. С 9:00 до 20:00 без электроэнергии временно останутся жители села Лукаши по улицам Заречной, Казацкой, Луговой, Парковой, Садовой, Солнечной, Степной, Чича.

В целом, по данным "Укрэнерго", по Украине снова вырос уровень потребления электроэнергии. Ситуацию усложняет облачная погода, препятствующая эффективной работе бытовых солнечных электростанций, пишет Politeka.

Энергетики просят украинцев максимально экономно потреблять электроэнергию в течение дня. Рекомендуется по возможности перенести использование мощных электроприборов на ночные часы, после 22:00.

По информации о других возможных графиках отключения света в Киеве и области на 11 мая следите на страницах ДТЭК, а также вашей территориальной общины.

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