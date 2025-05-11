Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 12 по 18 травня, який обіцяє неприємні сюрпризи.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 12 по 18 травня та розповіли, яких сюрпризів очікувати в ці дати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 12 по 18 травня. Тиждень у столиці розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 12-ого числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +8 до +12°C.

Вівторок, 13.05: триматиметься хмарність, вдень можливе невелике прояснення. Дощів не прогнохується. Денна температура сягне +14°C.

У середу, 14.05: прогнозують прохолодну температуру в межах від +8 до +15°C. Небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

У четвер, 15.05: синоптики обіцяють від 8 до 16 градусів зі знаком "+". Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

В п'ятницю 16-ого: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +16 градусів.

В суботу 17-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +17 градусів. Небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Неділя 18-ого: хмари з'являться у другій половині дня, але ввечері знову буде ясно. Протримається +10 до +17. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє похолодання з опадами.



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