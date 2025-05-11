Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю с 12 по 18 мая, обещающую неприятные сюрпризы.

Синоптики заключили прогноз погоды в Одессе на неделю с 12 по 18 мая и рассказали, каких сюрпризов ожидать в эти даты, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 12 по 18 мая. Неделя в столице начнется с прохладной погоды. В понедельник, 12 числа : солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет. Столбики термометров будут колебаться от +8 до +12°C.

Вторник, 13.05: облачно, днем ​​возможно небольшое прояснение. Дождей не прогневается. Днем 14°C.

В среду, 14.05: прогнозируют прохладную температуру в пределах от +8 до +15°C. Небо будет ясным, а днем ​​будет скрыто за облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к концу добы может начаться мелкий дождь.

В четверг, 15:05: синоптики обещают от 8 до 16 градусов со знаком "+". Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

В пятницу 16-го: облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +16 градусов.

В субботу 17-го числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +17 градусов. Небо будет покрыто мглой. Без осадков.

Воскресенье 18-ого: облака появятся во второй половине дня, но вечером опять будет ясно. Продержится +10 до +17. Итак , прогноз погоды в Одессе на неделю с 12 по 18 мая обещает похолодание с осадками.



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