Пенсія в Києві хоч і найвища, ніж в інших регіонах України, деякі люди поважного віку живуть на межі бідності.

Пенсія в Києві та інших районах України досить низька, тому деталі частіше суд зобов'язує своїх дітей платити їм довічні аліменти, суму яких встановлює суд, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про один з таких випадків.

Подібні справи регулярно фігурують у Єдиному реєстрі судових рішень. Дорослі діти нерідко опиняються відповідачами, коли батьки, опинившись у скруті отримують низькі пенсії в Києві, домагаються обов’язкової фінансової підтримки.

Один із показових випадків стався на Київщині — Вишгородський районний суд ухвалив рішення на користь 93-річної жінки, зобов’язавши її сина щомісячно сплачувати їй аліменти в розмірі 5 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами справи, у пенсіонерки було троє дітей, однак одна дитина давно загинула. Наразі жінка проживає з донькою, яка разом із чоловіком взяла на себе повне матеріальне забезпечення матері. Обоє вже на пенсії й утримують її виключно за рахунок власних пенсійних виплат. У зв’язку з таким становищем, суд визнав за необхідне залучити другого сина до фінансової відповідальності.

При цьому варто підкрслити, що понад 10,3 млн пенсіонерів наразі нараховується в Україні за даними Пенсійного фонду України. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня сума складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії. Тим часом пенсія в Києві найбільша — 8 708 грн (на 37% більше за середню).

Джерело.

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