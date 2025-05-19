Пенсия в Киеве хоть и самая высокая, чем в других регионах Украины, некоторые люди преклонного возраста живут на грани бедности.

Пенсия в Киеве и в других районах Украины достаточно низкая, поэтому детали чаще суд обязывает своих детей платить им пожизненные алименты, сумму которых устанавливает суд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем об одном из таких случаев.

Подобные дела регулярно фигурируют в Едином реестре судебных решений. Взрослые дети нередко оказываются ответчиками, когда родители, оказавшись в беде, получают низкие пенсии в Киеве, добиваются обязательной финансовой поддержки.

Один из показательных случаев произошел в Киевской области — Вышгородский районный суд принял решение в пользу 93-летней женщины, обязав ее сына ежемесячно платить ей алименты в размере 5 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, у пенсионерки было трое детей, однако один ребенок давно погиб. Женщина проживает с дочерью, которая вместе с мужем взяла на себя полное материальное обеспечение матери. Оба уже на заслуженном отдыхе и удерживают ее исключительно за счет собственных пенсионных выплат. В связи с таким положением, суд счел необходимым привлечь второго сына к финансовой ответственности.

При этом следует подчеркнуть, что более 10,3 млн пенсионеров сейчас насчитывается в Украине по данным Пенсионного фонда Украины. За год пенсионеров уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средняя сумма составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн. Тем временем пенсия в Киеве самая большая — 8 708 грн (на 37% больше средней).

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