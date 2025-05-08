Пенсія в Полтаві чоловікові була виплачена не в повному обсягі, тому він посилався на два судових рішення.

Пенсія в Полтаві отримувалась колишнім працівником МВС, проте ПФУ перестав виплачувати йому грощі декілька років підряд, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Октябрського районного суду.

Колишній працівник МВС, який отримує довічну пенсію за вислугу років, звернувся до суду з вимогою стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області 157 778 гривень. Ця сума включає невиплачену пенсію за період з грудня 2019-го по жовтень 2021 року (117 788 грн) та доплату до пенсії з листопада 2021-го по червень 2023 року (40 000 грн).

Пенсія в Полтаві чоловікові була виплачена не в повному обсягі, тому він посилався на два судових рішення:

Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 27.10.2021 у справі №440/8512/21 зобов’язувало провести перерахунок з 01.12.2019 року, згідно з нормами Закону №2262-ХІІ та постановою КМУ №988.

Рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 24.05.2023 у справі №440/5142/22 передбачало нарахування щомісячної доплати до пенсії з 01.11.2021 року відповідно до постанови КМУ №713.

Попри це, чоловік зазначив, що кошти йому виплачено лише частково, а відкриті виконавчі провадження не забезпечили повного погашення заборгованості.

У ПФУ заявили, що рішення виконано в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства. Зокрема:

Перерахунок і виплату пенсії в Полтаві з 01.12.2019 здійснено, а сума з 01.11.2021 зросла до 9 647 грн.

Щомісячна доплата з 01.07.2023 становить 14 498 гривень.

Недоплачені суми (117 788 грн і 40 000 грн) обліковані в реєстрі судових рішень і мають бути виплачені за окремою бюджетною програмою.

Суд відмовив у задоволенні позову, визнавши, що Пенсійний фонд виконав свої обов’язки у межах чинного законодавства та наявного фінансування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Прогноз погоди у Полтаві на травень: синоптики розповіли, які несподіванки обіцяє останній місяць весни.