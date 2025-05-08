Пенсия в Полтаве мужчине была выплачена не в полном объеме, поэтому он ссылался на два судебных решения.

Пенсия в Полтаве получалась бывшим работником МВД, однако ПФУ перестал выплачивать ему деньги несколько лет подряд, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Октябрьского районного суда.

Бывший работник МВД, получающий пожизненную пенсию за выслугу лет, обратился в суд с требованием взыскать с Главного управления ПФУ в Полтавской области 157 778 гривен. Эта сумма включает невыплаченную выплату за период с декабря 2019 по октябрь 2021 (117 788) и доплату с ноября 2021 по июнь 2023 (40 000 грн).

Пенсия в Полтаве мужчине была выплачена не в полном объеме, поэтому он ссылался на два судебных дела:

Решение Полтавского окружного административного суда от 27.10.2021 по делу №440/8512/21 обязывало провести перерасчет с 01.12.2019 года в соответствии с нормами Закона №2262-ХІІ и постановлением КМУ №988.

Решение Второго апелляционного административного суда от 24.05.2023 по делу №440/5142/22 предусматривало начисление ежемесячной доплаты с 01.11.2021 года в соответствии с постановлением КМУ №713.

Несмотря на это, мужчина отметил, что средства ему выплачены частично, а открытые исполнительные производства не обеспечили полного погашения задолженности.

В ПФУ заявили, что все было исполнено в пределах предоставленных полномочий и в соответствии с действующим законодательством. В частности:

Перерасчет и выплату пенсии в Полтаве с 01.12.2019 произведен, а сумма с 01.11.2021 выросла до 9 647 грн.

Ежемесячная доплата с 01.07.2023 составляет 14498 гривен.

Недоплаченные суммы (117 788 грн. и 40 000 грн.) учтены в реестре судебных решений и должны быть выплачены по отдельной бюджетной программе.

Суд отказал в удовлетворении иска, признав, что ПФУ выполнил свои обязанности в рамках действующего законодательства и финансирования.

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