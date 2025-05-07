Погода у Дніпрі 8 травня 2025 року, очікується хмарність, короткочасні прояснення та не тільки.

У четвер, 8 травня 2025 року, у Дніпрі очікується хмарна погода з короткими проясненнями, повідомляє Politeka.

Протягом дня у місті утримається похмура обстановка. Вранці та вдень хмари розсіються, але вже надвечір знову закриють небо.

Вночі пройде сильний дощ, проте у світлу пору доби опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме близько +14°C. На ранок почнеться поступове потепління, і вже до 10:00 термометри покажуть +18°C. Вдень повітря прогріється до +19 ° C - ця температура утримається до самого вечора.

Вітер буде слабким, зі швидкістю до 3,9 м/с, переважно відчуваючись вранці.

Незважаючи на можливу прохолоду на початку дня, погодні умови залишаться комфортними для прогулянок та виконання повсякденних справ на відкритому повітрі.

Згідно з попередніми даними, у травні 2025 року в регіоні очікується стабільне температурне тло в межах +14…+20°C.

Однак в окремі дні можливі й вищі значення — до +23…+24°C, особливо за сонячної погоди, повідомляє meteoprog.

Тим не менш, синоптики нагадують про мінливий характер весни. Наприкінці травня у Дніпрі можливі різкі погодні зміни: від похолодань до сильних поривів вітру, швидкість яких може досягати 23 м/с. Такі умови можуть посилювати відчуття прохолоди.

Плануючи прогулянки чи справи поза домом, рекомендується стежити за актуальними прогнозами, щоб не потрапити зненацька через раптові погодні зміни.

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