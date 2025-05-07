Погода в Днепре 8 мая 2025 года, ожидается облачность, кратковременные прояснения и не только.

В четверг, 8 мая 2025 года, в Днепре ожидается облачная погода с краткими прояснениями, сообщает Politeka.

На протяжении дня в городе сохранится пасмурная обстановка. Утром и днем облака немного рассеются, но уже к вечеру снова закроют небо.

Ночью пройдет сильный дождь, однако в светлое время суток осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит около +14°C. К утру начнется постепенное потепление, и уже к 10:00 термометры покажут +18°C. Днем воздух прогреется до +19°C — эта температура удержится до самого вечера.

Ветер будет слабым, со скоростью до 3,9 м/с, преимущественно ощущаясь в утренние часы.

Несмотря на возможную прохладу в начале дня, погодные условия останутся комфортными для прогулок и выполнения повседневных дел на открытом воздухе.

Согласно предварительным данным, в мае 2025 года в регионе ожидается стабильный температурный фон в пределах +14…+20°C.

Однако в отдельные дни возможны и более высокие значения — до +23…+24°C, особенно при солнечной погоде, сообщает meteoprog.

Тем не менее, синоптики напоминают о переменчивом характере весны. В конце мая в Днепре возможны резкие погодные изменения: от похолоданий до сильных порывов ветра, скорость которых может достигать 23 м/с. Такие условия могут усиливать ощущение прохлады.

Планируя прогулки или дела вне дома, рекомендуется следить за актуальными прогнозами, чтобы не попасть врасплох из-за внезапных погодных изменений.

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