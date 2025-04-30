Прогноз погоды на май в Днепре в этом году, похоже, снова не будет однозначной, так что местным жителям стоит знать, к чему готовиться.

Синоптики уже предупреждают, что погода на май в Днепре обещает быть достаточно изменчивой, сообщает Politeka.

Как часто бывает в последний месяц весны, температуры могут прыгать от настоящего летнего тепла до кратковременных холодных периодов, а дожди и грозы уже почти как традиция.

По прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в этом году должна быть на 1,5-2 градуса выше нормы. Это значит, что в городе нас ожидает температура в пределах +15-19 градусов днем, а в ночное время – около +4-10. Однако, следует отметить, что после понижения температуры в последние дни апреля, первая декада следующего месяца будет сравнительно теплой.

Прогноз погоды на май в Днепре предполагает, что днем ​​столбик термометра может подниматься до +14-20. О заморозках пока речь не идет, но синоптики предупреждают, что впоследствии, вероятно, снова произойдет похолодание.

Согласно прогнозу от meteoprog, уже с первых чисел обещает +21-23, а внутри она вырастет до +24. Средняя скорость ветра может достигать 23 м/с, поэтому тепло может казаться более слабым, чем кажется.

Метеорологи советуют не ждать полноценного лета в конце весны и учитывать, что в любое время могут быть естественные неожиданности.

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